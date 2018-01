Lunor: Metallic Statement mit der neuen M9-Kollektion

Metallfassungen faszinieren seit jeher die deutsche Brillenmanufaktur Lunor. So stammt der Markenname selbst von dem französischen Begriff „Lunettes d’Or“ – zu Deutsch: die Goldbrille – ab. Bereits im 19. Jahrhundert haben Metallfassungen eine ganze Epoche geprägt und erleben gegenwärtig ein echtes Revival. Auch die neue M9-Kollektion setzt auf markante Statements im angesagten Metallic-Look.

Die Modelle schimmern in drei verschiedenen Nuancen: Gold, Silber und Roségold schenken den feinen Metallfassungen aus Titan einen einzigartigen Glanz. Jedes kleine Detail – vom Titan-Pad bis hin zu den Scharnieren und dem geschwungenen Bügelende – ist in Edelmetallfarben getaucht.

Die Kollektion ist in drei Varianten erhältlich: Allrounder Panto trifft in großer und kleiner Ausführung auf klassisches Rund und cleanes Eckig. Zudem vereint die Kollektion deutsches Design mit internationaler Handwerkskunst, alle Titanmodelle von Lunor werden in Japan in einer exklusiven Manufaktur gefertigt.

Quelle+Fotos: Lunor

