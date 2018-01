Unser Sport-Special und Shooting stehen an. Am letzten Wochenende setzte das Bianco Studio für OPTIC+VISION Sportbrillen und sportiven Lifestyle ins richtige Licht – diesmal nicht in Aktion, sondern mit Light-Painting!

Die Brands: Adidas, Bollé, Cébé, Gloryfy, Head, Julbo, Maui Jim, Oakley, Pricon, Puma, Reebok, Rudy Project, Stella McCartney, Swiss Eye, Sziols, Uvex.

