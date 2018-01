Koberg + Tente: Neue Kampagne für why not-Kollektion

Die junge Brillenmode „why not.“ aus dem Haus Koberg + Tente präsentiert sich mit einer neuen Fotokampagne. Fotografiert und gefilmt wurde unter dem Titel „Modern dance“ in einer Tanzschule in Münster. Auf der opti in München wurde der neue Katalog der Kollektion vorgestellt.

Die Idee zur neuen Kampagne ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit der Fotografin und Tanzlehrerin Tatjana Jentsch. Jentsch hatte zuvor bereits zwei Kollektionen für Koberg + Tente fotografiert. Auf der Suche nach der passenden Location für den neuen Katalog kam man schnell gemeinsam auf die Idee, die Tanzschule Rebeltanz in Münster dafür zu nutzen. Nur konsequent, hier auch die passenden Models zu casten. Entstanden ist eine lebensfrohe und frische Foto-Serie inklusive Tanzvideo.

Optiker können das gesamte Material der neuen Kampagne für ihre eigene Werbung – online wie offline – verwenden.

