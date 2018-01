Brille und Co.: Erfolg auf ganzer Linie

Volle Gänge an beiden Veranstaltungstagen, gut gestimmte Besu­cher und zufriedene Aussteller – die Augenoptik-Messe Brille & Co. war das, wo­von viele Veranstalter derzeit träumen: ein voller Erfolg. „Mit dieser Messe waren wirklich alle zufrieden – das Fachpublikum, die ausstellenden Unternehmen und damit natürlich auch wir als Organisator“, zeigt sich Ingo Lorscheid, Geschäftsführer der HVVplus GmbH, Köln, positiv gestimmt.

Insgesamt etwas mehr als 95 Un­ternehmen präsentier­ten einem fachkundigen Publikum aus der Optikbranche am 20. und 21. Januar in der Halle 8 der Messe Dortmund ihre Neuheiten. „Der positive Ver­lauf der Veranstaltung zeichnete sich bereits am Samstag ab. Die Frequenz des Vor­jahrs wurde schon am Sonntagmittag geknackt, und Stände und Gänge waren praktisch bis zur letzten Minute gut gefüllt“, freut sich Messebereichsleiterin Annemie Erkelenz. Insgesamt reisten 1.737 Besucher aus 720 Fachgeschäften nach Dortmund, das sind fast 30 Pro­zent mehr als im Januar 2017.

Die große Anzahl an Neuausstellern, knapp 25 Prozent, kann ebenfalls als Beweis des deutlich positiven Trends für die Brille & Co.gewertet werden. Zu ihnen zählte beispiels­weise Beck International mit Camp David Eyewear, auf deren großzügigem Stand Dieter Bohlen, Werbegesicht der Marke, von den Wänden strahlte. „Zudem hatten wir speziell für kleinere Aussteller eine Newcomer-Area eingerichtet“, weiß Hannah Thören vom Messeteam zu berich­ten. Außerdem befand sich in diesem Bereich auch der kostenlose Coffee-Point, der – wie immer – sehr gut angenommen wurde.

Zu den Neulingen gehörte auch BrillenWeltweit: Die dem Deutschen Katholischen Blin­denwerk angegliederte gemeinnützige Organisation sammelt alte Brillen. Ein-Euro-Job­ber bereiten sie auf, und anschließend werden die Brillen kostenlos an Non-Profit-Orga­nisationen weitergeleitet. „Vergange­nes Jahr sind knapp 500.000 Brillen durch unsere Hände gegangen, und nächste Woche versenden wir z.B. mehr als 20.000 nach Nepal“, fasst Koordinator Johannes Klein zusammen. Bei k-eyewear überzeugte u.a. die Kollek­tion People mit leichten und flexiblen Formen für Damen und Herren und einem anspre­chenden Preis-Leistungs-Verhältnis, De­partmentgreen stellte die Modelle des Labels George Gina & Lucy vor. Stadtholz zeigte nicht nur Holzfassungen, sondern auch Flie­gen aus Holz für den stilbewussten Herrn, während Julbo mit einer zu 100% schwimmfä­higen Brille z.B. Akteure der Trend-Sportart Stand-up-Paddling im Visier hatte.

Es gab noch Vieles andere auf der Brille & Co. zu entdecken, die stets auch den Blick über den Tellerrand sucht: von Hand­brillen (by Tom+Hatty) und handbemalten Fassun­gen (Tom’s Drag) über Animations­filme bei Oculus, die Kinder dazu bringen, die Augen stillzuhalten, und handdesignte Brillen von Matze Marpe bis hin zu Werbung für inhaber­geführte Optiker (QS Optiker) oder Produktmarketing mit System (Loyalty Lab). „Unser Anliegen ist es, die Brille & Co. so zu gestalten, dass sie nicht nur umfassend über Neu­heiten bei Fassungen, Gläsern und Messgeräte informiert, sondern weit darüber hinaus“, betont Ingo Lor­scheid. Die Resonanz und positive Stimmung bestätigt diese Ausrichtung, die folge­richtig auch auf der nächsten Veranstaltung fortgeführt wird.

Quelle: Brille & Co.

Category: Branche + Ideen, NoOV