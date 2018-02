ProDesign: Thema Leichtigkeit in der Essential Collection

Die dänische Brillenschmiede ProDesign entwirft innovative Brillen, deren Fokus auf der engen Beziehung zwischen Funktionalität und Ästhetik liegt – ganz dem skandinavischen Lebensgefühl entsprechend. In dieser Saison präsentieren die Dänen ein neues Konzept für die Essential Collection, das auf dem Thema Leichtigkeit beruht – sowohl bei den Farben als auch den Materialien CXT und Titanium. Fronten und Bügel, klar und fein im Design, gehen Ton in Ton oder in den Kontrast im Zusammenspiel von hellen und dunklen Tönen. Unterstrichten wird die Leichtigkeit zusätzlich durch Transparenzen.

Quelle: ProDesign

