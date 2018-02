Zeiss: Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht

Koberg + Tente: Neue Kampagne für why not-Kollektion

Die junge Brillenmode „why not.“ aus dem Haus Koberg + Tente präsentiert sich mit einer neuen Fotokampagne. Fotografiert und gefilmt wurde unter dem Titel „Modern dance“ in einer Tanzschule in Münster. Auf der opti in München wurde der neue Katalog der Kollektion vorgestellt. Die Idee zur neuen Kampagne ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit der […]