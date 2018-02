10 Tipps, wie Sie nach der Arbeit den Kopf freibekommen

Selbst nach Feierabend kreisen Ihre Gedanken noch um die Arbeit? Dann ist es höchste Zeit, richtig abschalten zu lernen. Experten geben 10 Tipps, wie Gestresste Ruhe finden können.

Die Firma Firma sein lassen und sich am Feierabend etwas ganz anderem widmen – viele Unternehmer tun sich damit schwer. In Gedanken sind sie noch immer bei dem Projekt, das sie gerade planen. Oder denken über die Probleme mit dem unmotivierten Mitarbeiter nach. Oder, oder, oder.

In unserer digitalisierten Welt, in der es dank Smartphone, Notebook und schnellem Internet jederzeit möglich ist zu arbeiten, scheint alles andere wichtiger, als zu entspannen. Ein Fehler. Unternehmer sollten sich klar machen, dass sie die Entspannung am Feierabend brauchen, um am nächsten Tag wieder leistungsfähig zu sein, so Tim Hagemann, Professor für Arbeitspsychologie an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Das ist einfacher gesagt als umgesetzt. Mit diesen Tipps lernen Sie abzuschalten.

