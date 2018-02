Daniel Hechter: Kollektion mit französischer Eleganz

Kind: Geschäftsleitung erweitert

Zum 1. April 2018 übernimmt Heiko Werner die Stelle des Geschäftsleiters Vertrieb bei Kind in Großburgwedel. In dieser neu geschaffenen Position werde er primär die strategische Ausrichtung des Vertriebs, die Integration der Geschäftsbereiche Hörakustik und Augenoptik sowie die Kommunikation mit den Auslandsgesellschaften in allen vertriebsrelevanten Themenfeldern verantworten. An ihn werden künftig die Bereichsleiter Vertrieb Hörakustik […]