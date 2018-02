Backstage beim OPTIC+VISION Sportbrillen-Shooting

Ausgereift in der Technik. Vielseitig in den Funktionen. Präzise in der Optik. Modern und trendig im Design. Im OPTIC+VISION Shooting präsentieren Athleten Neuheiten bei Sportbrillen und sportlichen Sonnenbrillen. Im Video können Sie schon einmal hinter die Kulissen schauen und die Stars des Shootings unter die Lupe nehmen. In der aktuellen Ausgabe 2-2018 sehen Sie die Brillen dieses Mal nicht in Aktion, sondern in ausdrucksvollen Porträts, die technische Brillenfeatures ebenso ins rechte Licht setzen wie den ultimativen stylisch-trendigen Look. Die Technik, die unsere Fotografen verwendeten, heißt übrigens Light Painting. It’s Magic!

Category: Branche + Ideen, OV