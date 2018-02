r+h: Tierfilmer Andreas Kieling auf Expedition mit SiiA-Gleitsichtgläsern

Der vielfach preisgekrönte Tierfilmer Andreas Kieling trägt jetzt „SiiA“-Gleitsichtgläser der Rupp + Hubrach Optik GmbH (r+h). Er ist von seinen neuen Brillengläsern derart überzeugt, dass er exklusiv für den Brillenglashersteller über seine Erfahrungen mit der neuen Brille bei seinen nächsten Expeditionen berichten wird. Frank Lindenlaub, Leiter Marketing bei r+h: „Andreas Kieling ist einer der bekanntesten deutschen Tierfilmer und trägt schon lange Brillengläser von r+h. Er stellt höchste Ansprüche an sein Equipment, und die SiiA-Gleitsichtgläser bewähren sich auch bei solch extremen Bedingungen, wie sie Andreas oft bei seiner Arbeit ausgesetzt ist. Sein Lob macht uns daher besonders stolz.“

Berühmter Tiefotograf, preisgekrönter Filmer und Autor

Andreas Kieling (geb. 1959) dokumentiert seit über 27 Jahren die Welt als Tierfotograf, Naturfilmer und Autor. Für ARD, ZDF und National Geographic ist er dabei oft in den entlegensten und extremsten Gegenden der Welt unterwegs. Für seine Aufnahmen wurde Andreas Kieling bereits mehrfach ausgezeichnet, z.B. mit dem Panda Award, dem Oscar der Tierfilmdokumentation. Mehrere Monate wird er auch in diesem Jahr auf Expeditionen rund um den Globus unterwegs sein – sein nächster Dreh führt ihn in den Ambolesi-Nationalpark in Kenia, der für seine großen Elefantenherden und den Blick auf den gewaltigen Kilimandscharo hinter der tansanischen Grenze bekannt ist.

Als Tierfilmer ist es für ihn von großer Bedeutung, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut sehen zu können: „In der Dämmerung oder bei sehr schwachem Licht ist es besonders wichtig, dass ich eine gute Brille habe, um damit noch filmen zu können. Vor 30 Jahren wäre das nahezu unmöglich gewesen. Mit den innovativen Gläsern ist es heute aber möglich!“

Keine Kompromisse

Denn die „SiiA“-Gleitsichtgläser bieten u.a. auch den für Andreas Kieling besonders wichtigen Nachtmodus. Diese innovative Technologie richtet sich insbesondere an Brillenträger mit Nachtmyopie und verbessert das Sehen bei schlechten Lichtverhältnissen spürbar. Die Gläser wurden individuell auf sein Sehverhalten und seine persönlichen Sehanforderungen abgestimmt. Aus zahlreichen Parametern wie z.B. Kopfneigung, Händigkeit und bevorzugter Leseabstand entsteht ein ganz persönliches Gleitsichtglas. Die Brillenträger profitieren von höchster Brillanz, maximalen Blickfeldern in Ferne und Nähe, einer natürlichen Kopf- und Körperhaltung und optimalem Tragekomfort.

Das bestätigt auch Kieling: „Es gibt noch unendlich viel zu entdecken. Um die Welt zu erfassen und den Blick für die Natur zu bewahren, ist gutes Sehen elementar wichtig. Daher gehe ich bei meiner Brille keine Kompromisse ein.“ Seinen ersten Video-Clip für r+h hat Andreas Kieling in seiner grünen Wahlheimat, der Eifel, gedreht. Seine Begeisterung für die Schönheit der Natur wird dort ganz besonders deutlich – und auch, wie wichtig gutes Sehen dafür ist.

Viral und am POS

Die Filmserie mit Andreas Kieling ist der Beginn einer Kampagne, mit der sich Rupp + Hubrach (r+h) erstmals vorrangig an Endverbraucher richtet. Die Videos überzeugen nicht zuletzt auch durch ihre hohe Authentizität. „Es gab weder ein Skript noch ein Drehbuch“, so Frank Lindenlaub. „Alles was Andreas Kieling sagt, kommt genauso von ihm.“ r+h wird die Serie viral auf Social Media-Kanälen wie YouTube und Facebook verbreiten; darüber hinaus können Augenoptiker die Filme für ihre eigene Kommunikation einsetzen. „Unsere LUCHS-Partner können die drei- bis vierminütigen Videos von uns mit ihrem Logo branden lassen und die Filme auf ihrer Website einstellen, in ihren Geschäften zeigen und auf YouTube oder Facebook selber posten oder unsere Posts zu dem Thema auf ihren Seiten teilen.“

Die Social Media-Kampagne richtet sich an die große und – durch den demographischen Wandel – weiter wachsende Zielgruppe für Gleitsichtgläser im Alter von 40+, die wie alle anderen Altersklassen auch immer öfter und immer länger im Internet untwegs ist. Frank Lindenlaub über die Kampagne: „Der 58-jährige Andreas Kieling passt perfekt in diese Altersgruppe und mit seiner individuellen Persönlichkeit und seinem hohen Qualitätsanspruch optimal zu SiiA. Zudem ist er ist ein echter Sympathieträger. Andreas weckt verborgene Sehnsüchte und Träume in uns: ein Leben im Einklang mit der Natur, Begegnungen mit Tieren in freier Wildbahn, Freiheit und Abenteuer auf den Reisen rund um die Welt u.v.m. Die Kurzfilme mit ihm sind informativ und unterhaltsam zugleich. Wenn wir diese emotionalen Bilder in den Köpfen der Endverbraucher in Verbindung mit dem Namen „SiiA“ als Synonym für hervorragende Gleitsichtgläser verankern können, dann haben wir sehr viel erreicht.“

Augenoptiker, die mehr über die Filmserie und die Einsatzmöglichkeiten der Videos erfahren möchten, können sich im Kundenservice von r+h, bei ihren zuständigen Außendienstmitarbeitern und per E-Mail unter info@brillenglas.de melden.

