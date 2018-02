40 Jahre De Rigo: Mit Herz und Vision

In diesem Jahr feiert das italienische Familienunternehmen sein 40. Firmenjubiläum und krönt dieses mit der Geburt der neuen Stiftung „De Rigo Heart“. Seit seiner Gründung im Jahr 1978 von den Brüdern Ennio und Walter ist der kleine Handwerksbetrieb „Charme Lunettes“ zum internationalen Player „De Rigo“ geworden, welcher „Made in Italy“ weltweit exportiert.

Heute wird das Unternehmen in zweiter Generation von Ennio und Emiliana De Rigo geführt, unterstützt von Sohn Massimo (leitender Vizepräsident), Tochter Barbara (Marketingleiterin House Brands) und deren Ehemann Maurizio Dessolis (ebenfalls leitender Vizepräsident). Treu zur Seite bei dieser Mission steht seit Anbeginn Michele Aracri, der immer noch Vorstandsvorsitzender ist.

Bis heute habe das Unternehmen eine zu 100 Prozent unternehmerische Kapitalstruktur beibehalten und lege ebensolchen Wert auf seine unveränderte ursprüngliche Firmenidentität wie auf eine langfristige strategische Vision. Davon zeugten die Konzernentscheidungen in den verschiedenen Geschäftsbereichen.

Erfolgsfaktor Hausmarken

Ein bedeutender Erfolgsfaktor des Unternehmens sei die Entscheidung gewesen, das eigene Know-how und die eigenen Kompetenzen zu fördern, um die Hausmarken erfolgreich zu positionieren und weiterzuentwickeln. Große Marken wie die weltweite Kultmarke Police (1983) und Sting (1985) hätten aufgrund ihres Designs, der Produktqualität sowie ihrer innovativen Marketing- und Kommunikationsstrategien maßgeblich zum Firmenerfolg beigetragen. Die Übernahme der ältesten Brillenmarke Lozza (1983) habe dem Konzern darüber hinaus interessante Marktanteile eingebracht und zu mehr Bekanntheit verholfen. Heute machten die Hausmarken von De Rigo mehr als 30 Prozent des Konzernumsatzes aus.

Modehäuser und lokale Märkte im Fokus

De Rigo arbeitete in diesen 40 Jahren viel mit der Welt der Mode und des Luxus zusammen: von internationalen Modemarken wie Chopard, Céline, Fendi und Givenchy bis hin zu namhaften italienischen Mode-Labels wie Blumarine, Furla, Prada und Trussardi.

Darüber hinaus habe es das Unternehmen verstanden, in Bezug auf die Lizenzen ein einzigartiges und persönliches Modell ins Leben zu rufen: Die starke globale Marktpräsenz wurde um eine globale Vision ergänzt, die höchste Flexibilität anstrebt und über die Entwicklung von Produkten für spezifische Märkte (zum Beispiel den asiatischen oder spanischen) umgesetzt wird.

In diesen Kontext fügten sich Lizenzprodukte von Marken ein, die in bestimmten geographischen Gebieten sehr erfolgreich sind, darunter Escada, Tous, Victor Hugo und schließlich das in kurzer Zeit zum internationalen Verkaufsrenner gewordene Label Carolina Herrera.

Das Wissen um die Bedeutung eines weltweiten Vertriebsmanagements der konzerneigenen Produkte animierte De Rigo dazu, 16 Auslandsniederlassungen für den Direktvertrieb auf den strategisch wichtigsten Märkten zu eröffnen.

Globales Business, italienische Seele

Der Konzern mit weltweit 3.000 Mitarbeitern unterhält in Italien ein bedeutendes Produktionszentrum mit Sitz in Longarone und fast 1.000 Beschäftigten. Ausgerichtet sei dieses heute mehr denn je auf technologische Erneuerung und Prozessdigitalisierung.

Ebenfalls in Italien befinde sich die Kreativabteilung, ein strategischer Bereich mit Ressourcen und Talenten, deren Aufgabe es ist, Materialien, Formen und Farben zu suchen und zu erforschen, um immer wieder neue, originelle und für die jeweiligen Märkte geeignete Brillen anbieten zu können. Denn eine der charakteristischen Eigenschaften des Unternehmens sei dieser „maßgeschneiderte“ Ansatz, der den unterschiedlichen Konsumenten für ihre individuellen Bedürfnisse passende Produkte biete.

Dazu zähle auch die Aufmerksamkeit für die Menschen und die Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen: „Wir hängen sehr an unseren Leuten. Wir haben ein familiäres Verhältnis zu den Menschen, die bei De Rigo arbeiten, und das ist für uns ein Vorzug“, bekräftigen Ennio und Emiliana De Rigo. „Wir glauben in bestimmte Werte und versuchen, sie an erster Stelle unseren Kindern, aber auch unseren Mitarbeitern zu vermitteln. Unser Unternehmen wird von Menschen gemacht. Denn unsere Mitarbeiter sind die wahre Stärke dieses Unternehmens und wir unterstützen sie durch einen Ansatz, der ‚welfare oriented‘ ist, und ein Personalwesen, das familiär und mit dem Ort verbunden ist und bleibt.“

Stiftung für Kinder und Jugendliche

Diese Unternehmensphilosophie durchströme auch das wichtigste Projekt für das Jahr 2018: den Aufbau der De Rigo Heart Stiftung (Health, Education & Art for Youth). Sie soll Projekte unterstützen, die die persönliche und intellektuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Kunst in Form von Kreativität und Selbstdarstellung fördern.

„Wir haben von unseren Eltern ein wertvolles Juwel erhalten. Unsere tägliche Herausforderung und Mission besteht darin, den Namen De Rigo stets weltweit in Ehren zu halten und die Werte, die das Unternehmen, in das wir hineingeboren und hereingewachsen sind, seit 40 Jahren auszeichnen, nicht zu zerstören. Ein Betrieb, der von Longarone aus die Spitze des globalen Erfolgs erklommen hat und nun unser Leben und unsere Familie ist“, schließen Barbara und Massimo De Rigo.

Quelle+Bildmaterial: De Rigo

Category: Die Nachricht, NoOV, Unternehmen