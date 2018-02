Police-Kampagne: Konzepte der Freiheit

VIU: Zweiter Store in Wien

Das Schweizer Brillenlabel VIU hat am 22. Februar seinen zweiten Wiener Store offiziell eröffnet. Dieser befindet sich im 1. Bezirk am Bauernmarkt und ergänzt von nun an den 2016 eröffneten Flagshipstore auf der Neubaugasse. Neben den beiden Wiener Stores ist das Unternehmen seit 2017 auch in Salzburg und Graz vertreten, 33 Läden gibt es bereits […]