Wagner+Kühner: Erweiterung des Außendienstes

Zum 1. Januar 2018 erweiterte die Wagner + Kühner GmbH ihre Vertriebsmannschaft in Deutschland um 4 Mitarbeiter. Die langjährigen Vertriebsmitarbeiter René Landau, Ralph Gelhausen und Gürsel Bal fokussieren sich nun als Projektmanager deutschlandweit auf die Intensivierung des Wagner+Kühner Partner-Programms PartnerPLUS.

Das 2013 eingeführte PartnerPLUS-Konzept ermögliche den aktuell über 470 teilnehmenden Augenoptikern, ein umfangreiches Brillenangebot bereitzuhalten, ohne selbst ein Warenrisiko eingehen zu müssen. Der teilnehmende Augenoptiker habe somit einen klaren Vorsprung gegenüber seinen Wettbewerbern. Ohne Warenrisiko könne er Farb- und Stilwelten in einer Breite anbieten, die ein Augenoptiker aus wirtschaftlichen Erwägungen normalerweise nicht präsentieren würde.

„Die Erweiterung des Außendienstes ermöglicht, dass wir uns in Zukunft noch intensiver und persönlicher um die Anliegen der Augenoptiker kümmern können“, so Michael Dumm aus der Unternehmensleitung. An PartnerPLUS interessierte Optiker haben die Möglichkeit, sich an die Firmenzentrale in Bad Kreuz nach oder direkt an den für sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter zu wenden.

