Wann Sie im Verkaufsgespräch besser nicht schweigen

Ein altes Sprichwort sagt: „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“ Sicher trifft es in vielen Situationen zu, ganz nach dem Motto: Lieber gar nichts sagen als etwas Falsches. In der Beratungssituation mit dem Kunden jedoch gibt es laut dem Vertriebsexperten und Verkaufstrainer Dirk Kreuter nur sehr wenige Situationen, in denen das Schweigen von seiten des Verkäufers erlaubt ist, z.B. wenn man dem Kunden eine Frage gestellt hat.

Insbesondere wenn es an das heikle Thema des Preises geht, warnt Kreuter vor dem Moment der Stille. Viel mehr biete sich jetzt die Gelegenheit, den Preis hübsch und in Watte gepackt zu vermitteln. Von den Vorteilen für den Kunden eingerahmt kommuniziert, hinterlasse er im Kopf des Kunden eine ganz andere Wirkung als die bloße Nennung der nackten Zahl in diesem Moment.

