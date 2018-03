Promi-Shot: Maluma trägt Blackfin

Alcon Tag in Frankfurt

Am 11. April findet in Frankfurt der „Alcon Tag“ statt. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, entweder vor Ort oder auch ohne Reiseaufwand online teilzunehmen. Alcon bietet an diesem Tag Informationen zu den Themen „Mission Digital“ und „Mission Service“. Dazu zählen maßgeschneiderte Konzepte, die Lösungswege für ein erfolgreiches Kontaktlinsenbusiness aufzeigen. Sichtbarkeit und gezielte Kundenansprache online und […]