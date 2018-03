Essilor: Unterstützer der Special Olympics 2018

Seit 2002 unterstützt Essilor die Special Olympics mit dem Opening Eyes Programm, bietet Sehtests an und vergibt kostenfrei Brillen an die Athleten. In diesem Jahr steht dabei hierzulande ein ganz besonderer Höhepunkt an, denn vom 14. bis 18 Mai finden in Kiel die Special Olympic National Games statt. Rund 4.600 Athleten und Athletinnen gehen in 19 Sportarten an den Start, darunter sind auch zahlreiche gemeinsame Spiele von Menschen mit und ohne Behinderung. Gesucht werden noch fachkundige Helfer.

Für die Athleten ist uneingeschränkte Sicht ein bedeutender Faktor. Immerhin 95 Prozent der Bewegungskoordination werden durch das Sehen kontrolliert. Die Unterstützung der Essilor-Gruppe (Essilor, Rupp & Hubrach, NIKA Optics und Kodak) mit kostenlosen Screenings und Brillenglasspenden spielen daher bei den „Spielen der Herzen“ ein wichtige Rolle – mit dem Ziel der Gesundheitsförderung und -prävention für Menschen mit geistiger Behinderung auch über die Wettkämpfe hinaus.

Mitmachen lohnt sich

„Erfahrungsgemäß nutzt weit mehr als jeder dritte teilnehmende Athlet vor Ort das Opening Eyes Programm und lässt seine Augen checken“, Frank Walenda, Director Country Marketing Germany and Austria von Essilor und verweist u.a. auf die Special Olympics Weltwinterspiele 2017 in Österreich. Dort hatten rund 100 ehrenamtliche Helfer innerhalb von sechs Tagen 1.042 Sehtest durchgeführt, 400 Sportler direkt vor Ort mit Korrektionsbrillen ausgestattet und 1.112 Sonnenbrillen ausgegeben. „Kiel stellt bei der Vielzahl der Athleten und Athletinnen eine noch größere Herausforderung dar“, so Walenda. „Jede helfende Hand ist willkommen und wichtig, gleichgültig ob für ein paar Stunden, einen Tag oder länger!“

Gesucht werden Augenoptiker, Augenärzte, Optometristen und Vertreter von Fachschulen, die vor Ort Augenscreenings fachgerecht und einfühlsam durchführen. Cindy Denuit, Augenoptikerin aus Luxemburg, weiß aus eigener Erfahrung, dass es sich lohnt: „Die Offenheit und spontane Freude bei den Athleten war klasse. Es hat riesig Spaß gemacht und war eine nachhaltige emotionale Bereicherung. Kann ich jedem nur empfehlen, bin gerne wieder dabei!“ Interessenten können sich melden über specialolympics@essilor.de

Die Brillen stellen nicht nur im Sport sondern auch im Alltag eine große Hilfe für die Athleten dar und verbessern die Lebensqualität der Athleten oftmals nachhaltig. Genau das hat sich Essilor zur Mission gemacht und agiert weltweit unter dem Motto „improving lives by improving sight“. Unentdeckte und nicht korrigierte Sehfehler sind weltweit ein großes Problem. „Von 4,5 Milliarden Menschen, die eine Sehkorrektur brauchen, wissen 2,5 Milliarden nicht davon oder haben keinen Zugang dazu. Genau das wollen wir mit unserer Mission ändern“, so Walenda.

www.special-olympics.essilor.de

