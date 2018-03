DriveYourStory: Carreras Werbekampagne SS18

Geschichten statt Oberfläche. Unbearbeitete Schwarzweiß-Porträts, statt perfekter und bearbeiteter Bilder. Keine künstliche Beleuchtung, nur der Blitz der Kamera. Das sind die Voraussetzungen von Carreras DriveYourStory-Kampagne, die moderne Lebensläufe erzählt, die den Geist der Marke widerspiegeln sollen. Der Fotograf und Künstler Jacopo Benassi ist für seine Fähigkeit bekannt, das Uneindeutige zu porträtieren. Für Carrera hat er die wahren Geschichten hinter einzigartigen Charakteren eingefangen.

Ian Hutchinson ist für das größte Sport-Comeback aller Zeiten bekannt: Der frühere Motorradmechaniker nahm sein Leben gleich zweimal in die eigene Hand. Das erste Mal, als er sich entschied, seiner Leidenschaft nachzugehen und professioneller Motorradfahrer zu werden: Schon bald gehörte er zu den ganz Großen und stellte 2010 mit fünf Einzelsiegen den Rekord für die meisten Siege während eines einzigen Isle of Man TT-Festivals auf. Das zweite Mal, als er kurz danach einen schrecklichen Unfall hatte, der sein Bein bedrohte. Er entschied sich, für seine Leidenschaft zu kämpfen und ließ 16 Operationen über sich ergehen, um stärker zurückzukommen als je zuvor und als dritthäufigster Sieger aus der Isle of Man TT-Geschichte hervorzugehen.

Casey Legler ist eine ehemaliger Olympionikin, Model und Schriftstellerin. Casey wusste schon mit 14 Jahren, dass sie an den Olympischen Spielen 1996 teilnehmen und gewinnen würde. Die Sportlerin mit dem perfekten Schwimmerkörper absolvierte schon in ihrer Kindheit täglich ein fünfstündiges Training. Somit war ihre Qualifizierung keine große Überraschung. Am Tag vor ihrem Rennen brach sie sogar den Weltrekord. Zu dieser Zeit hatte sie auch ihr Coming-out, obwohl es damals noch riskant war, sich zu seiner Homosexualität zu bekennen, und stand für ihr wahres Ich ein. Als die Motivation sie verließ, gab sie mit 21 alles auf, um einen neuen Weg einzuschlagen und Architektur zu studieren. Später weckte sie mit ihrem individuellen Stil das Interesse von Ford Models und wurde die erste Frau, die ausschließlich in Männerkleidung modelte. Legler widmet sich aktuell ihrer Kunst und lebt und arbeitet in New York City. Ihr erstes Buch „Godspeed“ wird im Juli 2018 von Simon and Schuster veröffentlicht. Sie ist der Meinung, dass Kleidung keine Geschlechter mehr definieren sollte und jeder Mensch das tragen sollte, was ihm gefällt.

Anab Mohamed Abdullahi ist ein Flüchtling und Model. Anab wurde in Äthiopien geboren. Ihre Geschichte beginnt in Somalia, dem Geburtsland ihrer Eltern. Während des somalischen Bürgerkriegs mussten Anabs Eltern ihr Heimatland verlassen. Kurz nach ihrer Flucht kam Anab zur Welt. Als Anab gerade einmal zwei Wochen alt war, ging ihr Vater auf der Suche nach einer besseren Zukunft für seine Familie nach Schweden. Fünf Jahre später erhielt ihr Vater schließlich politisches Asyl und Anabs Familie fand wieder zusammen. Sie lebten die ersten Jahre als Flüchtlinge in Stockholm. Anab, die als Kind und Jugendliche sehr schüchtern war, mochte es nicht, fotografiert zu werden, wurde aber ständig für ein Model gehalten. An der Universität entschied sie dann, ihre Ängste zu überwinden, und ging zu einer Modelagentur. Aktuell studiert und modelt sie.

Carreras internationale Werbekampagne startete weltweit im Februar 2018. Zur selben Zeit kam die neue Carrera-Brillenkollektion in die Geschäfte.

Quelle+Fotos: Carrera

Category: Die Nachricht, NoOV, Unternehmen