Xavier Garcia: Neue Sonnenbrillenkollektion

Back to the 60s: Die neue Sonnenbrillen-Kollektion von Xavier Garcia Barcelona zeichnet sich durch ihre originellen Formen aus und interpretiert das Vintage-Design mit einem modernen Touch neu. Die tollen Farbkombinationen der Fassungen harmonieren mit den passenden Gläsern, die auf der Rückseite für mehr Komfort entspiegelt sind.

„When the sun goes down is the best moment to have a sophisticated cocktail“