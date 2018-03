Storytelling: Überzeugen Sie mit faszinierenden Geschichten

Große Marken schlagen in der Kommunikation einen neuen Ton an: Sie setzen auf aufwändig inszeniertes Erzählen von Geschichten. Denn schrille Werbeimpulse wirken kaum noch.

Verbraucher leben in einer mit Informationen überladenen und nach Aufmerksamkeit heischenden Welt voller Marken und Produkte. Das Leuchtreklame-Meer des Time Square in New York ist einer der besten Beweise dafür: Wer dort steht, tagsüber oder nachts, spürt die verzweifelten Versuche einer alten Marketingwelt, die Köpfe der Menschen mit penetrantem Au­fblinken zu erreichen. Das Mehr an Lautem und Schrillen kommt an seine Grenze; Konsumenten strafen diese Versuche mit Gleichgültigkeit ab. Die wirklich großen Marken dieser Welt haben sich längst auf anderes verlegt, wenn es um ihre Kundenansprache geht: Der Werbeimpuls im Sekundentakt wird abgelöst durch aufwändig inszeniertes Erzählen einer Geschichte rund um die Marke.

Produkte brauchen Bedeutung

Wer keine Beziehungen zu seinen Kunden aufbauen würde, so orakelten die Autoren des „Cluetrain Manifesto“, würde Schwierigkeiten im Absatz seiner Produkte bekommen. Coca-Cola, Louis Vuitton, Chanel, Nike und viele andere gehörten zu den Pionieren unter den Marken, die den Begriff Storytelling unter Marken- und Marketingexperten hoffähig machten. Wenn Marken nicht um Preise kämpfen wollten, sondern um ihren Wert, dann mussten ihre Produkte mit Bedeutung aufgeladen werden. Der Reichtum an Informationen plus einer weiter wachsenden Zahl an Informationskanälen endet in einer Armut an Aufmerksamkeit.

Nicht wer mehr Kontakte zu Kunden generiert, gewinnt das Rennen, sondern wer imstande ist, sich für den Kunden relevant zu machen. Und nichts ist für Menschen bedeutender als eine gute, einprägsame Geschichte. Dies gilt übrigens für alle Kulturen und Gemeinschaften weltweit: Das Erzählen von Geschichten – ob als Märchen, Sage, Erinnerung oder Roman – genießt überall einen hohen Status an Attraktivität.

Nicht umsonst beginnt die Bibel als Buch der Bücher mit der Schöpfungsgeschichte „Genesis“. In ihr ist alles zugrunde gelegt, was eine gute Geschichte ausmacht: Die Dramaturgie spannt den Bogen des bildlich vorstellbaren Paradieses bis zum unerwarteten Ereignis, als Eva sich von einer Schlange zum verbotenen Apfelgenuss verführen ließ. Spätestens in diesem Moment können sich die Zuhörer und Leser dieser Geschichte seit über 2000 Jahren mit Eva solidarisieren oder Verführung gut finden, und sind damit schon Teil der perfekt inszenierten Story.

Eine Geschichte muss den Leser in ihren Bann ziehen und die Identifikation mit den Protagonisten erlauben; diese zwei Grundgesetze feiern gerade eine glorreiche Auferstehung. Menschen lieben Kontinuität und Verlässlichkeit mehr als die unsichere Zukunft der Innovation.

Große Marken wissen das. Sie erzählen in ihren Produkten, ihren Leistungen und ihren Überzeugungen immer die gleichen Geschichten, schaffen dafür jedoch einen neuen Kontext.

Erst die Verbreitungsgewalt elektronischer Medien schaffte für das Genre Film die notwendigen Distributionskanäle, um Markengeschichten nutzbar zu machen. Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Latitude wünschten sich Konsumenten von guten Geschichten vor allem, daran in irgendeiner Form beteiligt zu werden.

Kult bleiben dank Storytelling

Gespräche in Märkten sind eben nicht einseitig – da hatten die Verfasser des „Cluetrain Manifesto“ mehr als recht. Karl Lagerfelds „Reincarnation“ gibt darauf eine der möglichen Antworten und zeigt, worauf es bei großen Marken in Zukunft ankommen wird. Wenn sie es nicht schaffen, sich selbst Bedeutung und Wert im Kontext guter Geschichten zu geben, finden sie sich im Preiskampf der austauschbaren Produkte wieder. Und ihr Abstieg ist programmiert.

Die Marke Chanel konnte sich davor so gut bewahren wie kaum eine andere. Sie ist, auch fast hundert Jahre nach ihrem Beginn als kleine Modeboutique in Deauville, immer noch Kult. Coca-Cola ist auch nach 125 Jahren Markengeschichte immer noch ein Nährboden für das Gefühl, als Konsument Teil einer weltumspannenden Marke zu sein.

Große Marken leben von ihren Geschichten, nicht nur von ihrer Historie. Sie schaffen es, mit ihren Kunden Teil einer gemeinsamen Story zu werden und sich einen hohen emotionalen Wert zu sichern. Produkte sind austauschbar, Dienstleistungen auch; das gemeinsam Erlebte ist es nie.

Gelingt es einer Marke, Teil einer individuellen Lebensgeschichte ihrer Fans zu werden, gehört sie zum emotionalen Erbgut und geht in die DNA ihrer Konsumenten über. Das schafft Wert. Auf Dauer.

(Auszüge aus www.brand-trust.de)

