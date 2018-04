Brille24: Einsatz von künstlicher Intelligenz

Götti: Sonnenbrille mit Charakter

Kubisch und futuristisch: Im ersten Moment ist das neue Model „Dexon“ von Götti vielleicht etwas gewagt. Doch durch die filigrane Umsetzung in Titanium entsteht eine überraschende Harmonie: Ein feiner Bügel, der in einem Rundprofil endet, sorgt für Tragekomfort. Der zylindrische Abschluss am Bügelende verschafft der Fassung den unverkennbaren Look der Marke. Und die Farben Kupfer, Gold […]