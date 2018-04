Zukunftsperspektive: So machen Sie Low Vision sexy

Menschen mit Sehbeeinträchtigungen brauchen die kompetente Beratung spezialisierter Augenoptiker. Die Spezialisten, die sich des Themas Low Vision annehmen, sind in Deutschland noch rar. Gleichzeitig lässt der demographische Wandel den Kreis der Low Vision-Kunden weiter wachsen. Eine große Aufgabe für die nächste Augenoptiker-Generation.

Der Markt im Bereich Low Vision wächst. Die Technologien entwickeln sich stetig weiter. Für Studierende und Auszubildende müssten Anreize geschaffen werden, sich als Low-Vision-Experten auszubilden und ihr Wissen, ihre Kompetenz über kommende Generationen weiterzutragen. Eine amerikanische Studie nahm diese Herausforderung als Ausgangspunkt, um Empfehlungen zu geben, wie dieses Segment für Studenten und junge Berufseinsteiger attraktiver werden könnte. Unter den Befragten waren Augenärzte, Studenten, Augenoptiker, Psychologen und andere auf das Thema spezialisierte Berufsgruppen wie Architekten und Designer.

Vorbilder ins Spiel bringen

Es gibt immer Menschen, die eine Vorbild-Funktion einnehmen, die mit Herzblut bei der Sache sind und das leben, was sie tun. Mit diesen Vorbildern muss der Nachwuchs in Kontakt kommen, etwa als Gastdozenten, die nicht nur ihre Erfahrung, sondern auch ihre Begeisterung für das Thema teilen – und damit junge Nachfolger inspirieren.

Übungsmöglichkeiten schaffen

Übung macht den Meister. Doch wenn es während der beruflichen Ausbildung keine Übungsmöglichkeiten in der Beratung und Anwendung von Low Vision gibt, wird man kaum Interesse bei den Jungen wecken können.

Überforderung vermeiden

Für Einsteiger kann ein so vielseitiger Bereich, der zudem eine zeitintensive Beratung erfordert, wie ein Hindernis wirken. Hier mit den vielleicht spannenden, aber komplizierten Fällen zu beginnen, wäre kontraproduktiv.

Positiv kommunizieren

Niemand reißt sich um ein Thema, das nur über Probleme kommuniziert. Optimistisch und positiv sollte das Image von Low Vision dargestellt werden – ein Experimentierfeld fortschrittlicher Technologien. Dafür interessieren sich junge Menschen.

Hilfe beim Berufseinstieg

Berufseinsteiger, die sich selbstständig machen, müssen sich ihre Investitionen genau überlegen. Die benötigten Low Vision-Geräte erfordern einen Großteil der Ausgaben – aber sie sind erfolgsentscheidend. Ein erfahrener Kollege kann bei der Auswahl aus einem großen Angebot hilfreich zur Seite stehen.

Den interdisziplinären Aspekt betonen

Wer in Sachen Low Vision tätig ist, braucht den Überblick – nicht nur über Entwicklungen in der eigenen Branche. Er sollte auch Neuerungen in anderen Gesundheitsberufen, in der Medizin, in der Politik und darüber hinaus im Blick haben. Für Nachwuchs-Augenoptiker mit vielfältigen Interessen ist Low Vision deshalb ein sehr interessantes Berufsfeld.

Den sozialen Aspekt betonen

Ihr Sinn für soziale Verantwortung beeinflusst die Berufswahl vieler junger Menschen. Gerade im Bereich Low Vision hätten sie die Gewissheit, entscheidend zur Lebensqualität anderer Menschen beizutragen.

Vorurteile gegenüber Behinderungen entgegenwirken

Dem Nachwuchs fehlt es meist an Erfahrung im Umgang mit älteren Menschen oder Menschen mit Behinderungen. In der Ausbildung sollte daher soziale Kompetenz trainiert werden, damit der zukünftige Low Vision-Spezialist in der Lage ist, souverän und vertrauensvoll mit seinem Kunden umzugehen.

Die Jobsicherheit betonen

Die demographische Entwicklung besagt, dass die Zahl der Menschen mit altersbedingten Sehproblemen steigen wird. Diese Tatsache lässt voraussehen, dass Low-Vision zu einem wichtigen Dienstleistungsbereich mit steigender Nachfrage werden wird.

(sh)

