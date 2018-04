Viu: Neue Modelle für den Sommer

Aus der Zusammenarbeit von Viu und House of Dagmar sind die Modelle The Greta und The Sigrid für die SS18 entstanden. Inspiration boten Architektur und zeitgenössische Kunst. Die Modelle sind den ikonischen, schwedischen Frauen Greta Garbo und Sigrid Hjerten gewidmet. Die Kollektion besteht aus Baumwollacetat und ist jeweils mit dem House of Dagmar Logo in […]