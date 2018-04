Visibilia: Kollektion mit Beta-Titan

Hoya: Neue Gebietsverkaufsleiter

Freddy Gal betreut seit Januar für den Brillenglashersteller aus Mönchengladbach das Gebiet Rhein-Ruhr/Niederrhein als Gebietsverkaufsleiter. Der gebürtige Essener absolvierte eine Ausbildung zum Augenoptiker und sammelte als Geselle langjährige Erfahrung in Augenoptikerfachgeschäften. Im Folgenden arbeitete er einige Jahre in der augenoptischen Industrie in den Bereichen Customer Service und Vertrieb. Der bisherige Gebietsverantwortliche Stefan Beiten wechselt in […]