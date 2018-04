Transition + Johnson & Johnson: Technologie für phototrope Kontaktlinsen entwickelt

In Kooperation haben die Unternehmen Transitions Optical und Johnson & Johnson Vision nach eigenen Angaben die Phototrop-Technologie erstmals für Kontaktlinsen nutzbar gemacht, die in der Linse „Acuvue Oasys mit Transitions Light Intelligent Technology“ Anwendung findet. Die Kontaktlinse reagiere rasch auf sich veränderndes Lichtverhältnisse und töne sich von vollkommen klar bis optimal dunkel ein – sowohl im Raum wie im Freien. Darüber hinaus filtere sie blau-violettes Licht und schütze vor UV-Strahlung.

Die neue Kontaktlinse hat durch die U. S. Food and Drug Administration FDA die Zulassung in der Sektion 510(k) erhalten und ist angezeigt mit dem Merkmal der Abschwächung von grellem Licht. Die sphärische 14-Tageslinse soll ab dem ersten Halbjahr 2019 von Johnson & Johnson Vision Care in den Handel eingeführt werden – zunächst in den USA. Der Launch in den anderen Märkten – und damit Deutschland – soll im zweiten Halbjahr 2019 folgen.

