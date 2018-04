Alcon: Neue Kontaktlinsen-Farben

Mister Spex: Neues Geschäft in Erfurt

In der Erfurter Bahnhofstraße eröffnete Online-Optiker Mister Spex einen weiteren Store. Erst vergangene Woche ging im Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt das siebte Geschäft an den Start. Der jüngste stationäre Laden in Thüringen bietet seinen Kunden auf einer Verkaufsfläche von 119 qm über 1.200 Brillen und Sonnenbrillen in der Auslage sowie Zugriff auf das gesamte Online-Sortiment. Sechs […]