Pro Retina: Neue Hilfsmittelbroschüren auf der SightCity

Vom 25. bis 27. April 2018 informiert Pro Retina Deutschland e.V., Selbsthilfevereinigung für Menschen mit Netzhautdegenerationen, auf Europas größter Fachmesse für Sehbehinderten- und Blindenhilfsmittel in Frankfurt (Stand-Nr. E4) über Netzhauterkrankungen, Therapieansätze und Hilfsmittel. Präsentiert wird die neue Hilfsmittelbroschüre, die sehbehinderte und blinde Menschen umfassend über die Vielfalt an Hilfsmitteln informiert.

Menschen mit Netzhautdegenerationen sind von sehr unterschiedlichen Arten des Sehverlustes betroffen: Patienten mit einer klassischen Retinitis pigmentosa (RP) haben einen Tunnelblick, bei der Makuladegeneration (MD) kommt es zum Ausfall des zentralen Gesichtsfelds, und dies in unterschiedlichem Ausmaß. Bis heute sind alle Netzhautdegenerationen nur eingeschränkt oder gar nicht therapierbar. Um alltägliche Situationen zu meistern sind deshalb sehr unterschiedliche Hilfsmittel und Serviceangebote notwendig und sinnvoll. Über 130 Aussteller aus mehr als 20 Ländern präsentieren auf der SightyCity die Vielfalt verfügbarer Hilfsmittel sowie die neusten Produktentwicklungen und Trends für Alltag, Schule und Beruf. Zudem informieren Verbände und Vereine über ihre Arbeit.

An allen Messetagen gibt es im Rahmen des SightCity Forum 2018 außerdem ein umfangreiches Vortragsprogramm. In verschiedenen Vorträgen zum Thema „genetische Erkrankungen“ informiert Pro Retina über moderne Diagnostik erblicher Netzhauterkrankungen und aktuelle (gentherapeutische) Therapieansätze.

Neue Hilfsmittelbroschüre

Eine differenzierte Einführung und einen Überblick über das Angebot an Hilfsmitteln für Menschen mit Netzhautdegenerationen gibt die neue Hilfsmittelbroschüre, die Betroffenen als Ratgeber in unterschiedlichen Stadien ihrer Erkrankung dient. „Auch für Menschen, die im Bereich der Hilfsmittelberatung tätig sind oder mit Betroffenen arbeiten, ist die Hilfsmittelbroschüre ein nützliches Werkzeug“, so Petra Haurand, Leiterin der Hilfsmittelberatung der Pro Retina. „So groß die Vielfalt an Sehbehinderungen ist, so vielfältig ist auch das Angebot an verfügbaren Hilfsmitteln, von dem wir in unserer Broschüre eine große Auswahl vorstellen.“

Neben den klassischen optisch vergrößernden Sehhilfen, Bildschirmlesegeräten oder Vorlesegeräten werden elektronische Hilfsmittel wie PC und Smartphone und eine breite Auswahl an Hilfen im Haushalt, zur Orientierung und Mobilität präsentiert. Und auch sozialrechtlichen Fragen, z.B. der Finanzierung von Hilfsmitteln und damit verbundenen Problemen ist ein eigenes Kapitel gewidmet.

Quelle: Pro Retina

Category: Branche + Ideen, NoOV