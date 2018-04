SOS-Kinderdorf Berlin: „Gesunder Tag“ am 3. Mai

Der 3.Mai steht im SOS-Kinderdorf Berlin (Waldstraße 23/24, Berlin-Moabit) wieder ganz im Zeichen des Gesunden Tags. Von 9 bis 18 Uhr sind Kinder, Jugendliche, Eltern und Senioren eingeladen, mitzumachen und sich darüber zu informieren, was Körper und Seele glücklich macht und auch der Umwelt gut tut.

Auch in diesem Jahr möchte SOS-Kinderdorf das gesunde Aufwachsen im Stadtteil Moabit unterstützen. Viele Familien sind mit vielfältigen sozialen Herausforderungen konfrontiert. Gesunde Ernährung und gesundheitliche Prävention stehen aufgrund der Vielfachbelastung oft nicht an erster Stelle. Als Reaktion darauf möchte SOS-Kinderdorf eine Brücke schlagen und Familien am Gesunden Tag über Angebote informieren. Zudem ist der 03. Mai aber auch ein Mitmach-Tag. Eltern, Kinder, Erzieher, Senioren sind eingeladen, aktiv mitzumachen und Neues, sowie auch Überraschendes, an sich zu entdecken. So bekommen sie zum Beispiel die Gelegenheit, am Gesunden Tag beim Seh-Check mitzumachen.

Durchgeführt wird die Aktion von der Essilor-Gruppe. Die Kinder und Jugendlichen erhalten einen Seh-Pass mit den Ergebnissen des Seh-Checks. Darin können auch künftige Messungen dokumentiert werden, so dass man die Augengesundheit der Kinder stets im Blick behält. Wird Korrektionsbedarf festgestellt, bekommen die Kinder eine Empfehlung für einen Termin beim Augenarzt und zudem einen Gutschein für eine kostenlose Brille, den sie bei einem der teilnehmenden Augenoptiker einlösen können.

„Viele Sehschwächen werden bei Kindern zu spät erkannt. Konzentrationsschwächen und Lernschwierigkeiten können die Folge sein. SOS-Kinderdorf möchte daher den Teilnehmern in diesem Jahr die Gelegenheit geben, unkompliziert im Moabiter Kiez die eigene Sehfähigkeit testen zu lassen. Der Seh-Check bietet eine tolle Möglichkeit, um vorbeugend die eigene Sehkraft zu überprüfen und um Richtiges auf den Weg zu bringen. Bei sich selbst und bei den Kindern,“ fasst die Koordinatorin der SOS-Familienbildung, Dagmar Becker, eines der Anliegen des Gesunden Tags zusammen.

Darüber hinaus erfahren die kleinen und großen Teilnehmer/Innen, was der Teddy-Doc Neues aus der Welt der Medizin zu berichten hat, wie man sich gesund ernährt, wie man sich besser konzentriert und wie man auch der Umwelt durch weniger Müll etwas Gesundes bzw. Gutes tut.

SOS-Kinderdorf Berlin

Für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien hält das SOS-Kinderdorf Berlin ein vielfältiges Angebot bereit. Neben den klassischen Kinderdorffamilien setzen wir uns in Berlin-Mitte für kulturelle Vielfalt, Offenheit und soziales Engagement ein. Von Babykursen bis zur Berufsqualifizierung für junge Erwachsene bietet die Einrichtung des SOS-Kinderdorf e.V. alles aus einer Hand und kann bei Bedarf die Menschen über einen langen Zeitraum begleiten.

Mehr Informationen unter www.sos-berlin.de

Quelle+Foto: Essilor

