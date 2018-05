Koberg+Tente: 30-jähriges Dienstjubiläum

Der Brillenhersteller Koberg + Tente aus Münster ehrt in diesem Jahr seine Innendienst-Mitarbeiterin Stefanie Claus für ihr 30-jähriges Dienstjubiläum. Sie begann ihre Karriere bei dem Unternehmen als Aushilfe in der Kommissionierung. In ihrer 30-jährigen Tätigkeit durchlief sie die Abteilungen Reklamation, Back-Office sowie den telefonischen Verkauf. Die damals 24-jährige wurde vom Senior-Chef Heiner Tente in einer Mode-Boutique entdeckt und erfolgreich abgeworben. Zuvor war Frau Claus als Filialleiterin im Einzelhandel tätig.

Geschäftsführer Frank Tente bedankte sich bei der Jubilarin für ihr Engagement und ihre Loyalität. „30 Jahre Betriebszugehörigkeit sind in der heutigen Zeit etwas ganz Besonderes, worauf wir sehr stolz sind“, betont Frank Tente. Bei Koberg+Tente sind 14 Mitarbeiter seit 20 Jahren im Unternehmen tätig, sechs davon sogar bereits seit über 30 Jahren.

