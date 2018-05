Eschenbach Optik: Neue Gebietsleiter

Spatenstich: Neubau von Kind Hörgeräte

In der Kokenhorststraße in Großburgwedel stehen die Zeichen auf Expansion: Mit einem großen Neubauprojekt investiert Kind in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Denn vor allem die Kind Akademie wird in dem neuen, modernen Campus ein Zuhause finden. Darüber hinaus werden in dem viergeschossigen Neubau auf über 5.000 Quadratmetern eine neue Mitarbeiterkantine, ein Hörsaal, ein […]