Spatenstich: Neubau von Kind Hörgeräte

In der Kokenhorststraße in Großburgwedel stehen die Zeichen auf Expansion: Mit einem großen Neubauprojekt investiert Kind in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Denn vor allem die Kind Akademie wird in dem neuen, modernen Campus ein Zuhause finden. Darüber hinaus werden in dem viergeschossigen Neubau auf über 5.000 Quadratmetern eine neue Mitarbeiterkantine, ein Hörsaal, ein großzügiges offenes Foyer sowie Büroräume ihren Platz finden. Der erste Spatenstich findet am 15. Mai 2018 im Beisein von Bürgermeister

Axel Düker, Gästen aus Politik und Wirtschaft sowie Mitarbeitern statt.

Quelle: Kind

Category: Die Nachricht, NoOV, Unternehmen