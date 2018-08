Rodenstock: Gleitsicht-Kampagne wirbt mit Geld-zurück-Garantie

„Gleitsicht ohne Risiko“: Unter diesem Motto hat Rodenstock eine neue Kampagne gestartet, die Kunden die Sorgen vor dem Kauf einer teuren Gleitsichtbrille nehmen soll. Laut Marktforschung ist die höchste Kaufbarriere beim Kauf von Gleitsichtgläsern die Angst vor Unverträglichkeit verbunden mit dem finanziellem Risiko.

Rodenstock macht deshalb zwischen dem 15. September und dem 31. Dezember 2018 folgendes Angebot: Kunden erhalten beim Kauf einer Gleitsichtbrille einen 100 Euro-Einkaufsgutschein auf die erworbenen Rodenstock-Gleitsichtgläser. Sollte die Brille während des Tragens nicht überzeugen, wird bei Rückgabe der volle Kaufpreis erstattet.

Mit dieser Geld-zurück-Garantie will das Unternehmen 100% Sicherheit und Kundenzufriedenheit gewährleisten.

Die Kampagne wird in führenden Print- und Onlinemedien geschaltet (Die Welt, Die Welt am Sonntag, bild.de und welt.de). Insgesamt werden mehr als 40 Millionen Kontakte erreicht. Im Rahmen der Kampagne wird auf die teilnehmenden Optiker verwiesen.

Teilnahme bis 27. August möglich

Augenoptiker, die an der Kampagne teilnehmen möchten, haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Paketen mit Marketing-Tools. Diese können bis zum 27. August bei ihrem Rodenstock-Außendienst gebucht werden. So können die Fachgeschäfte nicht nur am Point of Sale für das Angebot werben, sondern auch Mailings an Bestandskunden verschicken lassen oder per Online-Werbung in Erscheinung treten, was eine zielgerichtete Neukundenansprache ermöglicht. (rf)

Category: Branche, Branche + Ideen, Die Nachricht, Produkte