Neue Brillen von WOOW: Zwischen Pariser Stil und Londoner Off-Beat

Das Pariser Brillenlabel WOOW setzt in seiner aktuellen Kollektion darauf, die übergroßen Fassungen der 70er und 80er Jahre neu zu adaptieren. Nun kamen zwei neue Brillen heraus:

„Be Bright“ ist eine schmale Metallrandbrille mit Doppelsteg, die in zwei verschiedenen Formen und fünf Farben erhältlich ist – von gold und rosé bis zu leuchtendem blau, grün und rot.

Das Modell „New Rules“ aus transparentem und undurchsichtigem Acetat nimmt den Trend zu eckigen, geometrischen Formen auf, in dem es am oberen Rand klare Kante zeigt. Auch diese Brille ist in verschiedenen Farben erhältlich, darunter auch in trendigem Türkis und Ultraviolett.

WOOW ist bekannt für gewagte Farbkombinationen, extravagante Muster und überraschende Formen. Die Marke sieht sich selbst zwischen traditionellem Pariser Stil und lässigem Londoner Off-Beat mit einer Prise Humor.

Das Label wurde als Unterkollektion von FACE A FACE gegründet und ist mittlerweile zu einer starken, individuellen Marke für junge und mutige Menschen geworden, die in mehr als 40 Ländern der Welt verkauft wird. (rf)

