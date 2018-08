Prognose: Globaler Markt für ophthalmologische Geräte wächst bis 2024 um 5,8 Prozent

Der weltweite Markt für ophthalmologische Geräte wird bis 2024 um 5,8% wachsen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die von „Reasearch and Markets“ in den USA herausgegen wurde. Die 100-seitige Studie analysiert den Markt in den Regionen Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und im Rest der Welt für 2016 bis 2024. In die Prognose flossen vielerlei Faktoren ein, wie Treiber, Einschränkungen, Chancen, Nachfragefaktoren, Marktgrößen, Prognosen und Trends.

Die Prognose

Einerseits werden Augenerkrankungen bei zunehmend älteren Menschen in den entwickelten Ländern das Marktwachstum ankurbeln -hochentwickelte Technologien und Instrumente wie der Augenlaser ermöglichen viele wirksame und erschwingliche Therapien. Andererseits kommen in weniger entwickelten Regionen weiterhin überalterte ophthalmologische Instrumente zum Einsatz, weil die Kosten für die Anschaffung neuer Geräte so hoch sind. Dies wird das Marktwachstum in Zukunft schmälern, so die Studie. Darüber hinaus bremst ein fehlendes Bewusstsein bezüglich verschiedener Augenkrankheiten das Wachstum des Marktes.

Nordamerika wird voraussichtlich der größte Markt für ophthalmologische Geräte sein, gefolgt von Europa. Es gibt einen intensiven Wettbewerb zwischen Nordamerika und der Region Europa. Das Vorhandensein entwickelter Gesundheitsinfrastrukturen in Verbindung mit einer wachsenden älteren Bevölkerung und dem steigenden Vorkommen chronischer Augenerkrankungen dürfte das Wachstum in diesen Regionen ankurbeln. Der asiatisch-pazifische Raum wird aufgrund der Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur, des zunehmenden Auftretens von Augenerkrankungen wie Glaukom und des steigenden Bewusstseins der Patienten schneller wachsen.

Im Jahr 2017 schätzte die WHO, dass 253 Millionen Menschen mit einer Sehbehinderung leben, 36 Millionen sind blind und 217 Millionen haben eine mittlere bis schwere Sehbehinderung. (rf)

