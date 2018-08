Sehtests für Autofahrer: ZVA ruft Optiker zum Mitmachen auf

Im Oktober ist wieder der Aktionsmonat für gutes Sehen im Straßenverkehr: Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) ruft Optiker dazu auf, sich an der Aktion Licht-Test zu beteiligen, die gemeinsam mit dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) durchgeführt wird.

Unter dem Motto „Schafft Sicherheit, schützt Leben!“ laden Augenoptiker und Kfz-Betriebe zur Überprüfung der Beleuchtungsanlage am Auto und des eigenen Sehvermögens ein. Der ZVA unterstützt die Initiative bereits seit zwölf Jahren, denn Statistiken zeigen: Nicht nur rund jedes dritte Fahrzeug fährt mit defekten Lichtern – auch jeder zweite Autofahrer sieht nicht ausreichend.

Innungsaugenoptiker haben nun die Möglichkeit, den Aktionsmonat für sich zu nutzen. Mithilfe der gesteigerten medialen Aufmerksamkeit können neue Kunden gewonnen und am Rande von kostenlosen Sehtests Zusatzverkäufe getätigt werden. Darüber hinaus sind Kooperationen mit ortsansässigen Kfz-Betrieben möglich, wodurch im Idealfall der Kundenkreis erweitert und eine größere lokale öffentliche Aufmerksamkeit bei geteilten Kosten erreicht wird, so der ZVA in einer Pressemitteilung.

Passende Werbemittel für Augenoptiker

Der Flyer des ZDK, Informationen zur Kundenberatung sowie ein Muster-Kundenanschreiben können von Innungsbetrieben bei Interesse ab sofort bei den Landesinnungsverbänden und Landesinnungen oder beim Z

VA angefordert werden. Darüber hinaus stehen ihnen im Werbemittelshop der „Einmal im Jahr zum Optiker“-Kampagne aufmerksamkeitsstarke Vorlagen für die personalisierte Werbung im eigenen Geschäft zur Verfügung. Unter www.werbemittel.1xo.de können Poster für Straßenstopper oder Schaufenster ebenso heruntergeladen werden wie zahlreiche Anzeigenvorlagen zum Thema Straßenverkehr und Sehen. Auch ein Video, das während des Aktionszeitraums als Dauerschleife zum Beispiel auf der eigenen Website eingesetzt werden kann, befindet sich dort. (zva/rf)

