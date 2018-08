Marcolin verlängert Zusammenarbeit mit TODs  

Die Marcolin Group will weiterhin mit der Tod’s Gruppe zusammenarbeiten. Der Eyeware-Konzern verkündete die vorgezogene Erneuerung seiner Lizenzvereinbarung mit Tod´s, einem der wichtigsten Akteure der Luxusgüterbranche. Die Lizenzvereinbarung, die zum ersten Mal 2008 unterzeichnet wurde, wird damit um weitere fünf Jahre bis Ende Dezember 2023 verlängert. Marcolin wird weiterhin für Design, Produktion und den weltweiten Vertrieb der Tod’s Eyewear Fassungen für Sonnen- und Korrekturbrillen zuständig sein.

Tod’s ist ein Hersteller von Leder-Accessoires, dessen Produkte auf zeitlose Eleganz setzen. Die Marke ist ein Symbol für Tradition, höchste Qualität und Modernität. Leder wird von Tod´s in all seinen Auslegungen und handwerklichen Verarbeitungen verwendet. Die Brillen-Kollektionen von Tod’s Eyewear sind eng mit den Markenwerten und dem „Made in Italy“ verbunden. Sie spiegeln die gleiche Handwerkskunst, Sorgfalt und Liebe zum Detail wieder, die die Schuhe und exklusiven Luxuslederwaren der Marke auszeichnen. (rf)

Category: Branche + Ideen