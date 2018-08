Neue Strellson-Sonnenbrillen: Aviator-Styles, Retro und Minimalismus

Coole, lässige Sonnenbrillen für den Herrn, einige davon im unvermeidlichen Aviator-Look – so präsentiert Charmant seine neueste Kollektion für Strellson.

Die Sonnenbrillenmodelle wurden von den angesagtesten Looks und Farben der kommenden Saison inspiriert. Das Ergebnis ist eine Kollektion mit modernen und Retro-inspirierten Fassungen. Beim Design stehen raffinierte Details an den Bügeln und am Nasensteg im Vordergrund wie zum Beispiel Doppelstege, außerdem runde und kantige Formen sowie frische Farbkombinationen mit einem breiten Farbspektrum. Blau-, Rot-, Grün-, Grau- und Goldtöne werden gekonnt arrangiert und in maskulinen Mustern, in transparenten oder einfarbigen Varianten aus Azetat oder einem Azetat-Metall-Mix umgesetzt.

Die Brillen sind in mehrere Stilgruppen eingeteilt: Vintage- und retroinspirierte Modelle treffen auf die modernisierte Version der Aviator-Brille mit Doppelsteg und Materialmix. Superdünne Metallrandbrillen in rund und eckig bedienen den aktuellen Trend zum Minimalismus. Als Farben kommen marmorierte und halbtransparente Braun-, Havana- und Rottönen zum Einsatz und natürlich klassisches Schwarz. Die Gläser gibt es in Tönungen von Anthrazit, Braun, Dunkelblau bis Olive. (rf)

Category: Branche + Ideen, Design+Mode