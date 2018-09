Emmerich Exklusivbrillen hat neues Repräsentanten-Team

Emmerich Exklusivbrillen hat ein neues Repräsentanten-Team. In der Mitte Deutschlands bekommt Jan Larbig durch einen Gebietswechsel seines Kollegen Manuel Miret Lopez einen erfahrenen Team-Partner. Beide Repräsentanten sind seit vielen Jahren im Vertrieb bei Emmerich tätig. Manuel Miret Lopez wird sich neben den Kollektionen Joshi und Lightec den neuen Design Marken Vinyl Factory und Freakshow widmen.

Das Unternehmen, das von Holger Emmerich gegründet und geführt wird, steht seit 1999 für ausgewählte Korrektionsfassungen und Sonnenbrillen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit seinem exklusiv lizensierten Sortiment der französischen Traditionsfirma Morel an Vollrand-, Nylor, randlosen Fassungen und Sonnenbrillen, genau wie mit der Eigenmarke JOSHI steht Emmerich Exklusivbrillen am Markt für Qualität und Kreativität. (em/rf)

