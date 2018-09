Weltspitze der Avantgarde- Brillen auf DaTE- Messe in Florenz

„Zero kilometer“- Produkte, Brillen aus energieeffizienter Herstellung und Hollywood-inspirierte Styles: Diese Trends sind Teil der kommenden DaTE- Messe in Florenz. Exzellenz in Qualität, Originalität, avantgardistischen Methoden und Exklusivität erwartet dort die Besucher.

Bereits zum sechsten Mal öffnet die DaTE- Messe für Avantgarde-Brillen am 22. September 2018 ihre Türen. In der Leopolda di Firenze findet sie zum zweiten Mal statt. Mehr als 200 Marken werden vom 22. bis 24. September vor einem Publikum von Branchenexperten vorgestellt.

Zu den Trends, die bei DaTE erwartet werden, gehören Formen, die von den großen Künstlern der Vergangenheit und ihren Werken inspiriert sind. Außerdem „zero kilometer“-Produkte, die lokal beschafft und produziert wurden. Zu Brillen aus Herstellung mit energieeffizienten Technologien gesellen sich Rückblenden in die legendären 1950er Jahre, echte 24-Karat-Gold-Schmuck-Brillen treffen auf Hollywood-inspirierte Styles und Höhepunkte des Brillenhandwerks.

Neben ausgewählten italienischen Teilnehmern der DaTE werden auch Marken aus den USA, Japan, Österreich, Dänemark, Großbritannien, Spanien und Frankreich ausstellen, welche die neuesten Innovationen der internationalen Brillenbranche repräsentieren.

Bei der kommenden Messe ergänzen Timeless und Spring die bisherigen Ausstellungsbereiche wie z.B. Luxus, Millennials und Ikonen.

In diesem Jahr werden auch Mitglieder der deutschsprachigen und skandinavischen Auslandspresse anwesend sein, was die zunehmende Internationalität der DaTE unterstreicht. Sie werden über die Leidenschaft und Kreativität beim Event berichten.

Dass die Messe in der historischen Stadt Florenz mit ihrer Renaissance- Kulisse stattfindet, sorgt für besonderes Flair und Inspiration.

Der Zugang zu der Messe ist kostenlos und steht nur Fachleuten der Branche und der Presse offen. Besucher müssen sich per Anmeldeformular unter www.dateyewear.com registrieren.

Die DaTE ist am Samstag, den 22. September, von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, den 23. September, sowie am Montag, den 24. September, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. (jd)

