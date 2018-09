MARKUS T: DOT Mono Kollektion- Die erste Brille mit gekippten Bügeln

Der Brillenhersteller MARKUS T wird 20 und bringt – passend zu dem Anlass- eine neue Kollektion auf den Markt: DOT Mono. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich das Label fest auf dem Markt etabliert und möchte immer wieder mit neuer Technik in zeitlosem Design überzeugen. Darum gibt es nun die erste MARKUS T Brille mit gekippten Bügeln, die um 90° in der Längsachse gedreht sind. Durch diese Drehung können Designs mit einem einzigartigen Ausdruck realisiert werden. Flach von oben und dünn von der Seite.

Bügel und Mittelteil sind aus dünnen Titanplatten gelasert. Um sie miteinander zu verbinden, wurde eine neue Scharniertechnik entwickelt. „In den dünnen Titanbügeln bleibt uns nur wenig Platz, um ein Technik unterzubringen, die funktioniert“, beschreibt Markus Temming, Inhaber und Designer, den Entwicklungsprozess. „Das hat mich und meine technischen Entwickler echt herausgefordert“, erzählt er weiter. Insbesondere, da wie bei allen Brillen des Herstellers auf Schrauben verzichtet wird.

Das Team hat eine neue Steckverbindung konstruiert, die ebenso genial wie simpel ist. Denn wer eine Brille mit den gedrehten Bügeln in der Hand hält und genau hinschaut, versteht unmittelbar, wie das Scharnier funktioniert: Der untere Teil des Scharniers dreht sich, wenn der Bügel bewegt wird. Der obere hält dagegen.

„Die DOT Mono Kollektion bringt alles das, wofür MARKUS T seit 20 Jahren steht, auf den Punkt. Technische Perfektion und ein Design, das auf das Wesentliche und Schöne reduziert ist“, beschreibt Markus Temming die Neuheit.

Die Kollektion wird auf der Silmo in Paris vorgestellt. Sie erscheint mit 12 Formen, die in den bestehenden elf Titanfarben und zusätzlich mit 24 Karat beschichteten Goldbügeln erhältlich sind. Durch das patentierte Multi-Step-Colouring Färbefahren erhält das Titan das MARKUS T typisch matte Erscheinungsbild. (jd)

