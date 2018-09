WEST GROUPE: Große Unterstützung für die globale Hilfsorganisation „Optometry Giving Sight“

Brillen kaufen für einen guten Zweck: die WestGroupe bietet in Kanada mit ihrer Superflex-Kollektion in Partnerschaft mit ZEISS Gläsern ein komplettes Rahmen- und Brillenglaspaket an. Von jedem verkauften Paket spenden die WestGroupe und ZEISS einen Teil an „Optometry Giving Sight“. Gemeinsam wurden bis heute schon über 20.000 Dollar gesammelt.

Die gesammelten Mittel kommen den 47 Projekten von „Optometry Giving Sight“ in 24 Ländern zugute, in denen die Prävention von Erblindung das große Ziel ist. Mehr als 600 Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind blind oder sehbehindert, weil sie keinen Zugang zu der benötigten Augenuntersuchung haben.

Deshalb finanziert die Organisation die nötige Infrastruktur für Augenoptikerschulungen sowie das dazu benötigte Equipment, damit vor allem in den Entwicklungsländern Augenuntersuchungen und Sehkorrekturen vorgenommen werden können.

Somit ermöglicht „Optometry Giving Sight“ mithilfe der WestGroupe und ZEISS vielen Menschen ein neues Leben mit Brille.

Über ZEISS:

ZEISS ist ein weltweit tätiger Technologieführer in den Bereichen Optik und Optoelektronik. Der Konzern entwickelt und produziert Messtechnik, Mikroskope, Medizintechnik, Brillengläser, Kamera- und Kino-Objektive, Ferngläser und Geräte. Er ist in mehr als 40 Ländern vertreten und verfügt über 50 Vertriebs- und Servicestandorte, mehr als 30 Produktionsstandorte und rund 25 Forschungs- und Entwicklungszentren rund um den Globus.

Über WestGroupe:

Die WestGroupe hat sich zum Ziel gesetzt, immer einzigartige und qualitativ hochwertige Brillen für den modebewussten Verbraucher anzubieten und zukünftige Standards im optischen Geschäft zu definieren. Darum entwickelt sie innovative Produkte und Dienstleistungen, um ihren Kunden großen Erfolg zu ermöglichen. Die WestGroupe bietet eine erstklassige Auswahl an internationalen Marken in über 40 Ländern, darunter FYSH, KliiK Dänemark, EVATIK und Superflex. (jd)

