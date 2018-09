LUNOR: Die neue A11-Kollektion- gemacht für Stil- Ästheten

Stil in der harmonischen Farbgebung, Ästhetik in der ausgewogenen Form – zeitlos, pur und geradlinig. So beschreibt der Brillenhersteller Lunor seine neue A11- Kollektion.

Die eleganten Modelle der neuen Kollektion für Damen und Herren vereinen anspruchsvolle Linienführung und elegante Farbgebung. Mit schmaler Acetat-Fassung und extravaganten Details wie Schlüsselloch- oder Sattelsteg und den typischen Lunor-Doppelnieten sind die Fassungen ein Statement für Design-Liebhaber.

Die Fassungen der neuen A11-Kollektion gibt es in zarten Pastellfarben wie Vintage Grau, Vintage Blau oder in klassischen Nuancen wie Havanna Schwarz und dem extrovertierten Vintage Braun. Sie sind in sechs verschiedenen Farben und vier verschiedenen Formen erhältlich.

Alle Acetat-Modelle tragen das Siegel „Made in Germany“ und unterliegen damit dem Anspruch höchster Qualität, für den Lunor seit über 25 Jahren steht.

Aus der ganzen Acetatplatte geschliffen, erfährt jedes einzelne Modell über 200 Behandlungsschritte. Die Handpolitur ist der krönende Abschluss, bei der die Brillenfassung über mehrere Tage auf Hochglanz poliert wird. Durch das Material und den sanft geformten Nasensteg liegen die Modelle federleicht als kaum spürbares Designobjekt auf der Nase. (jd)

Category: Branche + Ideen