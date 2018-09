SILMO 2018: Messe der 1000 Aussteller öffnet ihre Pforten

Umweltschutz: Lunor jetzt komplett klimaneutrales Unternehmen

Lunor ist seit Juli diesen Jahres ein komplett klimaneutrales Unternehmen. Die Schwarzwälder Brillenmanufaktur kompensiert seit diesem Sommer alle ihre CO2-Emissionen und wirtschaftet somit vollständig klimaneutral. Mit drei Projekten gleicht Lunor in Zukunft seine Emissionswerte aus, die mithilfe des sogenannten CO2-Footprints ermittelt wurden: Wiederaufforstung von Wäldern in Kolumbien, Waldschutzprogrammen in Uruguay und mit der Bau einer […]