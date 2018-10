ESCHENBACH: Taschen-Lupe „mobilent“ nun mit starkem LED-Licht

Eschenbach hat ein neues Produkt im Bereich Low Vision herausgebracht: Die hochvergrößernde Lupe „mobilent“ für die Hand- und Hosentasche gibt es nun auch mit LED-Beleuchtung. Mit einer Farbtemperatur von 6.000 Kelvin, die normalem Tageslicht entspricht, sorgt die neue Einschlaglupe mobilent LED für eine hervorragende

Ausleuchtung. Dank ihres kleinen, handlichen Formats passt sie in jede Hand- und

Jackentasche und ist damit unterwegs jederzeit griffbereit. Die Linse wird

von dem Kunststoffgehäuse fest und staubgeschützt umschlossen. Ebenfalls

praktisch ist, dass der Batteriedeckel bei der Verwendung des Lanyards, das im

Lieferumfang enthalten ist, mit eingefädelt wird und daher nicht verloren gehen

kann. Mit einer Funktionsdauer von bis zu zehn Stunden hält die Batterie zudem

sehr lang und muss daher nur selten gewechselt werden.

Eschenbach Optik bietet die neue mobilent LED mit 4-facher (UVP: 44,90 €), 7-

facher (UVP: 45,90 €) und 10-facher Vergrößerung (UVP: 46,90 €) jeweils in

Weiß an. Mit seinen „Vision Technology Products“ gilt Eschenbach

Optik als Garant für Innovation und hochwertige Markenqualität „Made in Germany“. (rf)

