MPG&E: individuelle weiche Kontaktlinse für Myopie-Management

Um die immer häufiger auftretende Myopie-Progression bei Kindern zu managen, hat MPG&E eine neue Kontaktlinse im Sortiment: ECCO soft my M. Myopie-Progression wird vor allem in der Altersgruppe zwischen 6 und 17 Jahren beobachtet. ECCO soft my M ist für Kinder ab acht Jahren geeignet.

Mit der maßgefertigten, weichen Kontaktlinse lassen sich zum einen Kurzsichtigkeiten auch dann optimal korrigieren, wenn sie außerhalb von Standardwerten liegen. Zum anderen könnte die Neuvorstellung dazu beitragen, die Zunahme von Myopien zu begrenzen und dadurch das Risiko schwerer Augenerkrankungen im späteren Leben von Jugendlichen vorzubeugen.

Einzigartig ist das optische Design der maßgefertigten ECCO soft my M: Es erzeugt einen myopen Defokus vor der Netzhautperipherie. Das einfallende Licht wird so vor statt hinter der Netzhautperipherie fokussiert. Dies kann eine hemmende Wirkung auf die Progression auslösen. Über das optische Design hinaus bietet ECCO soft my M einen großen Lieferbereich, der optimalen Tragekomfort und hervorragende Passform für Kinderaugen garantiert.

Myopie-Management mit Kontaktlinsen

Bereits 50 Prozent aller jungen Menschen in Europa sind kurzsichtig. Bei ihnen ist – vor allem bei hohen Myopien – das Risiko schwerer Augenerkrankungen wie Glaukom oder Makuladegeneration bis zu 126,8 Mal größer, wie Studien gezeigt haben. ECCO soft my M könnte dazu beitragen, solche Risiken deutlich zu reduzieren. „Jedes Kind hat andere Augen. Unsere neue ECCO soft my M ist deshalb oft die ideale Wahl für das Myopie-Management bei Kindern“, betont MPG&E-Geschäftsführer Fabian Hasert. „Denn sie bietet wegen ihres sehr großen Lieferbereichs überdurchschnittliche Individualität und eine ideale Passform. Deshalb lässt sie sich besonders präzise anpassen. Auch dank ihrer hohen Sauerstoffdurchlässigkeit eignet sie sich ausgezeichnet für die empfindlichen Augen von Kindern.“

Die Kombination aus individualisierbarer Geometrie und dem bewährten Material Ultima-Silkonhydrogel sorgt außerdem für eine hervorragende Sehleistung und sehr hohen Tragekomfort – was gerade bei Kindern wichtig ist, damit sie die Kontaktlinse für das Myopie-Management dauerhaft tragen können. Die 3-Monatskontaktlinse ECCO soft my M ist als asphärische und torische Variante erhältlich.

„my M“ – MPG&E-Konzept für Myopie-Management

Der Name der Kontaktlinse „ECCO soft my M“ hat erstmals per Produktnamen Bezug zur MPG&E-Dachmarke für Myopie-Management „my M“, unter der alle MPG&E-Aktivitäten zu diesem Thema gebündelt werden. Kontaktlinsen-Experten können sich bereits heute aus umfangreichen Ausstattungen bedienen und sich so bei ihren Kunden als Spezialisten für Myopie-Management präsentieren. Zum Angebot gehören neben einem speziellen Seminar ein Deko-Paket für Schaufenster und Geschäft, ein Medienpaket für die Kommunikation im Umfeld und ein Info-Abend, der von MPG&E betreut wird. Hier werden ein Experte für einen Fachvortrag und eine Cateringpauschale für 25 Teilnehmer gestellt. Auch der Infoabend wird medial betreut: mit Endkunden-Einladung, Presseinformation und gestalteten Anzeigenvorlagen. Zudem steht eine neue Website „my-m.info“ zur Verfügung, die über die Risiken der fortschreitenden Kurzsichtigkeit informiert. Dort können Eltern auch einen Spezialisten für Myopie-Management abfragen. (jd)

Category: Branche + Ideen