Marchon Eyewear, Inc. und Victoria Beckham, Ltd.: Exklusiver globaler Lizenzvertrag für Brillen

Marchon Eyewear, Inc. und Victoria Beckham Ltd. gaben bekannt, dass sie eine langfristige, exklusive globale Lizenzvereinbarung für Sonnenbrillen und optische Brillen abgeschlossen haben. Die im Rahmen des Lizenzvertrags entwickelten neuen Kollektionen werden in Italien entwickelt, ab Herbst 2019 weltweit eingeführt und verkörpern die intuitive und feine Ästhetik von Victoria Beckham. Dabei wird auf das unverkennbar moderne Konfektions- und Accessoire-Angebot der Marke sowie auf deren raffinierte Weiblichkeit eingegangen.

Paolo Riva, CEO von Victoria Beckham Ltd.: „Diese neue Partnerschaft mit Marchon geschieht zu einem aufregenden Zeitpunkt für das Unternehmen, zumal wir unser globales Potenzial erreichen und die Marke nach einigen strategischen Partnerschaften und Ernennungen seit dem Eintritt unserer neuen Aktionäre NEO Investment Partners Ende letzten Jahres erweitern wollen. Brillenmode liegt unserer Gründerin sehr am Herzen, und diese Lizenz wird es uns ermöglichen, unsere Präsenz auf dem Brillen-Einzelhandelsmarkt auszubauen und die technische Innovation von Marchon, die Erfahrung in der Produktentwicklung und das weltweite Vertriebsnetz bestmöglich zu nutzen. Wir bieten unseren Kunden dabei weiterhin ein Produkt an, mit dem sie sich gut fühlen und von dem sie begeistert sind. Marchon ist ein Branchenführer, der mit einer ganzen Reihe an dynamischen Kultmarken zusammenarbeitet. Wir freuen uns daher sehr, diese Partnerschaft mit dem Unternehmen bekannt zu geben.“

„Victoria Beckham hat bemerkenswerte Arbeit geleistet, um eine echte Luxusmarke mit selbstbewusster Identität und authentischer Perspektive aufzubauen und unsere Organisation ist sehr stolz darauf, mit Victoria und ihrem Team zusammenarbeiten zu dürfen“, so Nicola Zotta, President und CEO von Marchon Eyewear, Inc. „Wir glauben daran, dass die Marke Victoria Beckham auf dem Vormarsch ist und schnell zu einer der einflussreichsten Namen der Branche werden kann. Wir engagieren uns mit Leidenschaft für den Erfolg dieser Partnerschaft und freuen uns darauf, Brillen in den trendorientierten Designs der Marke herzustellen und so einen Beitrag zu deren globalem Wachstum zu leisten.“

Die neue Linie soll weltweit in ausgewählten Warenhäusern, Fachgeschäften und Einzelhändlern für Premium-Sonnenbrillen und optische Brillen sowie in Victoria Beckham-Einzelhandelsgeschäften und online unter victoriabeckham.com verkauft werden. (jd)

Category: Branche + Ideen