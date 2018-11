Zurück in die 60’s beim praktischen Wettbewerb des Augenoptiker- Nachwuchses

Dass sich weiterhin junge Menschen für das Brillenmacher-Handwerk begeistern, zeigte der praktische Wettbewerb des Augenoptiker-Nachwuchses: In der Fachakademie Hankensbüttel entstanden innerhalb von nur zwölf Stunden spannende Sixties-Brillen.

Die besten Nachwuchsaugenoptiker aus 14 teilnehmenden Bundesländern kamen am 15. und 16. November 2018 in der Fachakademie für Augenoptik in Hankensbüttel zusammen. Im Rahmen des diesjährigen Praktischen Leistungswettbewerbs „Profis leisten was!“ für das Augenoptikerhandwerk stellten sie sich einer anspruchsvollen Aufgabe: Innerhalb von zwölf Stunden eine Brille entwerfen und anfertigen! Neben der kreativen Umsetzung des vorgegebenen Themas mussten die teilnehmenden Landessieger auch einheitliche Korrekturwerte berücksichtigen und die Brille schließlich anatomisch anpassen. Und das Thema? „The 60´s are back!“

Es entstanden Brillen, die mit charaktervollen Cateye-Formen entzückten. Bei den Siegermodellen gingen die Interpretationen von elegant und verspielt mit Extra-Schnörkeln am Bügel (1. Platz) bis zu knalligem Rock´n´Roll in starken Farben (3.Platz ). Alle Modelle verarbeiteten außerdem aktuelle Trends, wie zum Beispiel den Doppelsteg. Anita Lotakow überzeugte die Jury mit ihrer Kreation und sicherte somit den Siegertitel für das Bundesland Baden-Württemberg. Auf Platz Zwei und Drei kamen Annika Fuder aus Brandenburg und Darvin Matura aus dem Saarland. Im Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ siegte Jana Engelke aus Nordrhein-Westfalen.

„Die Brillen, die beim diesjährigen Leistungswettbewerb gefertigt wurden, zeichnen sich allesamt durch ein hohes handwerkliches Niveau aus und zeigen, dass es nicht an kompetentem Nachwuchs in der Augenoptik fehlt“, so Giovanni Di Noto, während der festlichen Siegerehrung in Wittingen. Der stellvertretender Obermeister der Landesinnung der Augenoptiker und Optometristen in Niedersachsen und Bremen gehörte ebenso zur Jury wie Jörg Kranz von Fricken, Mitglied des ZVA-Berufsbildungsausschusses und die Gesellenprüfer Marina Schütze und Oliver Lison aus Niedersachsen.

Die Siegerbrille von Anita Lotakow wird auch am 1. Dezember 2018 in Berlin gezeigt werden. Bei einer Festveranstaltung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) werden dort die diesjährigen Bundessieger aller Handwerksberufe sowie die Preisträger im Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk“ geehrt.

Der praktische Leistungswettbewerb „Profis leisten was!“ hat eine lange Geschichte. Seit 1951 treten junge Handwerker jedes Jahr im gesamten Bundesgebiet gegeneinander an, um den besten Gesellen eines Jahrgangs in rund 120 Wettbewerbsberufen zu ermitteln. Sie haben sich vorab durch ihre Gesellenprüfungen zunächst für die jeweiligen Landes-Leistungswettbewerbe qualifiziert, aus deren Sieger schließlich der Bundessieger ermittelt wird. Die ZVA führt auf Bundesebene den Leistungswettbewerb für das Augenoptikerhandwerk durch. Zu einem bestimmten Motto müssen die Teilnehmer dann eine Brillenfassung entwerfen, die nicht nur tragbar und verglasbar, sondern auch handwerklich besonders gut ausgeführt ist. (jd)

