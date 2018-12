Götti Dimension: Neue Kollektion mit 3D- gedruckten Brillen

Götti Dimension hat eine neue Kollektion, mit der „ultra feine Dimensionen“ präsentiert werden, wie Götti Dimension die neuen Brillen selbst beschreibt. Mit der radikalen Reduktion des Volumens entsteht eine einzigartige Leichtigkeit mit neuer Formensprache. Möglich macht dies eine Kombination aus revolutionärer Fertigungstechnik und innovativem Design.

Der Look ist dynamisch und das Material auf das Minimum reduziert. Im Fokus steht dabei die Form, denn Ecken und Kanten bestimmen den Charakter. Trotz dem reduzierten Volumen entsteht eine unvergleichliche Harmonie. Es braucht die Balance zwischen Stil, Tragekomfort und Stabilität. Dahinter verbirgt sich viel Innovation in der Konstruktion und Fertigung mittels 3D-Druck. Neben der spürbaren Leichtigkeit ist diese lokale Produktionstechnologie sehr Ressourcen- schonend. Hergestellt werden die Brillen in der eigenen Manufaktur in Zürich. Von der Konstruktion bis zum Endschliff geht jede Brille durch die Hände eines kleinen Teams von Brillenbauern. (jd)



Category: Branche + Ideen