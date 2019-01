Deutschlandtest: MATT Optik auf Platz 1

Das Familienunternehmen MATT Optik aus Regensburg genießt bei den deutschen Verbrauchern das höchste Vertrauen in seiner Branche. Das ergab die Verbraucherstudie „Deutschlandtest“ von Focus Money, Ausgabe 48/2018. Insgesamt wurden 12,5 Millionen Verbraucher zu über 3000 Herstellern aus 142 Branchen befragt. In der Kategorie Optikfachbetrieb sprach sich die Mehrheit der Befragten für das Regensburger Unternehmen mit seinen bundesweit 87 Filialen aus.

Dichtes Filialnetz und Kompetenzzentren

„Wir setzen auf ein dichtes Filialnetz und Kompetenzzentren, weil wir unsere Kunden in allen Belangen individuell beraten und auf fachlich höchstem Niveau betreuen möchten“, so Geschäftsführer Michael Matt. Der Unternehmer beschäftigt ausschließlich ausgebildete Fachkräfte. Diese könnten bei Fragen der Mode, bei Sonderanfertigungen oder bei medizinischen Spezialfällen am besten beraten.

Der viertgrößte Optikfachbetrieb in Deutschland pflegt dabei das Credo des Firmengründers Bernhard Matt: Für den Kunden immer nur das Beste, „auch im Zeitalter des Onlinehandels“, fügt Michael Matt hinzu, der den Betrieb des Vaters in zweiter Generation führt. Mit diesem Anspruch könne man in jedem Preissegment punkten. „Dass wir mit unserer Arbeit so viel Vertrauen ernten und deutschlandweit auf dem ersten Platz landen, freut uns, ehrt uns und ist selbstverständlich ein Ansporn, das Leistungsniveau weiter zu heben“, betont Michael Matt.

Jeder zweite Erwachsene trägt Brille

Gut die Hälfe aller Deutschen über 16 Jahre tragen eine Brille. Die Kaufgewohnheiten haben sich nicht nur durch das Internet geändert. Brillen sind heute ein wichtiges modisches Accessoire. Kunden kaufen daher öfter ein neues Modell und besitzen meist zwei oder sogar mehr Brillenfassungen. Um vor allem gegen Online-Discounter bestehen zu können, setzt MATT Optik auf einen guten Draht zum Kunden. Die Auswahl der Brille in den Filialen wird als Erlebnis inszeniert, die Beratung ist bei medizintechnisch anspruchsvollem Bedarf fundiert und nach dem Kauf wird der Kunde mit umfassenden Serviceleistungen begleitet. Das dichte Filialnetz und das Engagement in die Aus- und Weiterbildung versteht Optiker Michael Matt als Bekenntnis des Unternehmens zu den Menschen in der jeweiligen Region.

Über das Unternehmen MATT Optik

Optik Matt GmbH & Co KG ist ein Spezialist für Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte mit über 450 Mitarbeitern, davon 80 Auszubildende in 87 Filialen. Das Familienunternehmen MATT Optik steht für Persönlichkeit, Qualität, Chic und Preisbewusstsein. Es wurde 1955 von Bernhard und Hannelore Matt gegründet und hat seit 1960 seinen Firmensitz in Regensburg. Bis 1996 lenkte Unternehmensgründer Bernhard Matt die Geschicke des Unternehmens und legte dann die Verantwortung in die Hände seines Sohnes. Michael Matt führt seither das Unternehmen in bewährter Manier zusammen mit seiner Ehefrau Birgit fort. Michael Matt trat 1986 nach Ausbildung und Studium zum Augenoptiker in Berlin ins elterliche Unternehmen ein. Seit 2018 ist Michael Matt Präsident der IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim. (jd)

