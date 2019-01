Marcolin vertreibt in Zukunft „Barton Perreira“ international

Die Marcolin Group hat eine Exklusivvereinbarung mit dem US-amerikanischen Label Barton Perreira unterzeichnet. Das teilte Marcolin und die in Los Angeles ansässige unabhängige Eyewear-Marke gestern mit. Die Vereinbarung gilt für den breiten, internationalen Vertrieb von Barton Perreira Sonnen- und Korrekturbrillen. Sie tritt am 1. Februar 2019 in Kraft.

Unter der neuen Vereinbarung wird die Marcolin Group Barton Perreiras auserlesene Herren- und Damenbrillen-Kollektion an ausgesuchte Händler und Optikergeschäfte in Südeuropa (einschließlich Spanien, Portugal, Griechenland und Italien), dem Mittleren Osten, Osteuropa (einschließlich Russland), Asien-Pazifik (außer Japan), Südostasien, Südamerika und Mexiko liefern.

Barton Perreira wird sich auch weiterhin um Design und Fertigung kümmern sowie den Verkauf an Kunden im restlichen Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan managen.

Barton Perreira, 2007 von Bill Barton und Patty Perreira gegründet, ist dafür bekannt, die Industrie durch innovative Technologie, einzigartiges Design und makellose Handwerkskunst neu definiert zu haben. Jede Fassung wird in Japan von Best-in-Class Handwerkern ausschließlich aus hochwertigen Materialien architektonisch geformt. Durch das Fachwissen von Generationen und einem sorgfältigen Fertigungsprozess, bei dem die Perfektionierung jedes Details der Fassungs-Grundlage im Vordergrund steht bis zu ihrem auf Hochglanz polierten Finish – jedes Teil wird mit perfekter Präzision, perfektem Sitz und Design gefertigt.

Massimo Renon, CEO der Marcolin Group, bekräftigt: „Barton Perreira ist ein Symbol für Exzellenz und unvergleichliche Qualität. Diese langfristige Partnerschaft bietet der Marcolin Group die einzigartige Gelegenheit, ausgehend von ausgesuchten Ländern, eine Eyewear-Kollektion zu vertreiben, die für unendliche kreative Inspiration und zeitlose Eleganz steht. Mit dieser neuen Marke stärken wir unser Portfolio und eröffnen der Marcolin Group neue Möglichkeiten ihr Geschäftsmodell zu diversifizieren”.

Bill Barton, Gründer/Geschäftsführer von Barton Perreira: „Es ist Barton Perreira eine große Ehre diese neue Vertriebsvereinbarung mit der Marcolin Group einzugehen. Ich glaube, dass eine Partnerschaft wie diese in unserer Branche einzigartig ist. Das ein Unternehmen von Marcolin Groups Kaliber an unser Produkt, unsere Marke und Zukunft glaubt, ist äußerst befriedigend. Das ihr unglaubliches Vertriebsteam und der Kundendienst eingesetzt werden, um neue Händler in der ganzen Welt zu erreichen, wird Barton Perreira auf ein ganz neues Niveau bringen”.

Patty Perreira, Gründer/Designer: „Wir sind begeistert, dass wir mit der Expertise der Marcolin Group und damit einem außergewöhnlichen Partner zusammenarbeiten können, der unsere Vision für Barton Perreira sowie unser Engagement bei Fertigung, Design und exklusivem Vertrieb versteht”.

Barton Perreira wurde von Bill Barton und Patty Perreira 2007 als unabhängige Fashion-Eyewear-Marke gegründet.

