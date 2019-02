Generationenwechsel: Günther Fielmann übergibt an Sohn Marc

Bei Fielmann tritt der Generationswechsel in die letzte Phase: Nachdem Unternehmensgründer Günther Fielmann die Nachfolge von langer Hand vorbereitet hat, will er dieses Jahr die Verantwortung für die Fielmann AG seinem Sohn Marc übertragen. Mit der im April letzten Jahres geschaffenen Doppelspitze waren bereits wichtige Verantwortungsbereiche an Marc Fielmann übergegangen, darunter das Tagesgeschäft und die Personalverantwortung.

Im laufenden Geschäftsjahr 2019 soll Marc Fielmann als Vorstandsvorsitzender der Fielmann AG auch für die Unternehmensstrategie verantwortlich zeichnen. Günther Fielmann zieht sich weiter aus der Vorstandstätigkeit zurück und hat als unternehmerisches Signal dem Aufsichtsrat angeboten, seine Vorstandsbezüge auf den symbolischen Betrag von einem Euro zu reduzieren. Günther Fielmann steht dem Unternehmen jedoch auch zukünftig zur Verfügung. Er hatte 1972 ein Optik-Fachgeschäft gegründet und bald darauf die Marktlücke im Geschäft mit Kassenbrillen erkannt und erfolgreich bedient. So wurde sein Unternehmen in Deutschland zum Branchenführer.

